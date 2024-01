Benfica defronta Ala Gondomar nos quartos de final da Taça de Portugal

O Benfica recebe a Ala Gondomar nos quartos de final da Taça de Portugal, troféu que defende, em jogo agendado para 18 de fevereiro.O sorteio desta tarde ditou ainda que o Sporting vai jogar no reduto da Académica de Espinho, enquanto o Esmoriz recebe o Leixões e a Fonte do Bastardo será anfitrião do Castelo da Maia.Já no feminino, os quartos de final, dia 17 de fevereiro, terão os seguintes duelos: Avense-Sporting, Benfica-FC Porto, V. Guimarães-CS Madeira e Sp. Braga-C. Maia ou PV 2024.