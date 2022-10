Benfica derrota Dynamo Apeldoorn na Champions

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Benfica deu esta noite um passo importante rumo à terceira e última ronda de acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões, ao vencer o Dynamo Apeldoorn, na Holanda, a primeira mão da segunda ronda de qualificação.As águias, que chegaram à prova europeia depois da derrota na Supertaça diante da Fonte do Bastardo, venceram por 3-1, com os parciais de 25-123, 20-25 e 25-18 e 25-12.A segunda mão tem lugar no próximo dia 12, na Luz.