Benfica derrota Fonte Bastardo e conquista Supertaça

O Benfica conquistou esta quinta-feira a 11.ª Supertaça do seu historial, ao derrotar a Fonte do Bastardo por 3-0.Em Santo Tirso os campeões nacionais não deram hipóteses à formação insular, e vingaram a derrota na Supertaça do ano passado, vencendo pelos parciais de 25-17, 25-21 e 25-14.Pablo Natan, com 14 pontos, foi o melhor pontuador do Benfica, com André Aleixo e um dos reforços desta época, Felipe Banderó, logo a seguir, com 12 cada.Do lado da Fonte do Bastardo, este ano sem o venezuelano Edson Valência, que se destacou e muito a época passada - foi jogar para Israel -, o cubano José Romero, que chegou esta época à equipa, foi o mais certeiro, com oito pontos.