Benfica derrota Fonte Bastardo na Luz

O Benfica recebeu e venceu este domingo a Fonte Bastardo, por 3-1, na 5.ª jornada da 2.ª fase do campeonato nacional.A formação orientada por Marcel Matz começou por ganhar o primeiro set por 25-22, com os açorianos a empatarem logo de imediato (25-15). Só que o campeão fechou os dois parciais seguintes (25-15 e 25-12) e reforçou a liderança da competição, agora com 22 pontos, à frente da Fonte (17) e Sporting (16).Benfica 3-1 Fonte BastardoEsmoriz 0-3 SportingAc. espinho 2-3 LeixõesCastelo da Maia 2-3 V. Guimarães1º Benfica 22 pontos (7 vitórias)2º Fonte Bastardo 17 (6)3º Sporting 16 (6)4º Leixões 16 (6)5º Esmoriz 11 (4)6º Castelo Maia 9 (3)7º V. Guimarães 7 (2)8º Ac. Espinho 5 (1)