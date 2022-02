Benfica derrota Leixões em cinco sets

O Benfica regressou à liderança da Série dos Primeiros do campeonato nacional, depois de bater este domingo, em Matosinhos, o Leixões, por 3-2. As águias venceram pelos parciais de 25-19, 16-25, 25-23, 23-25 e 15-11.Os campeões nacionais somam 28 pontos, menos dois que a Fonte do Bastardo, mas têm mais vitórias (11 contra 10), sendo este o primeiro fator para definir a classificação.Tanto as águias como a equipa insular já têm garantido um lugar no playoff do título, mas as duas últimas jornadas desta fase vão definir quem fica em primeiro e segundo e com isso com a vantagem do fator caso na final, caso alguma ou ambas cheguem à decisão.