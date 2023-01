Benfica despede-se da Europa com derrota em França

O Benfica despediu-se esta noite da Liga dos Campeões com mais uma derrota, desta vez no reduto do Tours, em França.Só no primeiro set as águias deram luta, cedendo nas vantagens por 27-25, perdendo depois os parciais seguintes por diferenças maiores no marcador: 25-10 e 25-18.Os campeões nacionais terminam o Grupo C no último lugar, com apenas dois pontos e sem vitórias.