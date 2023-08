Benfica e Sporting na primeira Taça Ibérica

O Benfica dá início hoje à pré-temporada ainda com algumas ausências devido aos compromissos das seleções nacionais. E a primeira prova oficial da época é a Taça Ibérica, que se estreia este ano, nos dias 23 e 24 de setembro, em Las Palmas, no país vizinho. Além dos tetracampeões nacionais, participa também na prova ibérica o Sporting, que rende a Fonte do Bastardo (finalista vencido da Taça de Portugal), que abdicou da presença.O Río Duero Soria será o adversário das águias nas meias-finais, enquanto os leões defrontam o CV Guaguas.Já a primeira competição oficial em Portugal da época 2023/24 é a Supertaça, a 5 de outubro, entre o Benfica e a Fonte do Bastardo, enquanto o campeonato nacional arranca logo no fim de semana a seguir, com os campeões nacionais a iniciarem a defesa do título diante do Benfica.