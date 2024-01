Benfica e Sporting seguem para os 'quartos' da Taça de Portugal

Benfica, detentor do troféu, e Sporting, não tiveram dificuldades em avançar este domingo para os quartos de final da Taça de Portugal de voleibol, batendo adversários de escalão inferior.As águias viajaram até á Madeira para vencerem o Santa Cruz por 3-0, com parciais que atestam bem a diferença entre as dias equipas: 25-8, 25-11 e 25-10.Já os leões receberam o Clube Atlântico da Madalena, ganhando também por 3-0, com os 25-22, 25-11 e 25-13.