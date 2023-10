Benfica e Sporting somam vitórias tranquilas no campeonato

Na 6.ª jornada do campeonato nacional, Benfica e Sporting somaram este domingo triunfos tranquilos e seguem só vitórias na competição.Na Luz, as águias bateram o Esmoriz por 3-0, com os parciais de 25-14, 25-23 e 25-20."Não foi o nosso melhor jogo. Estamos preparados e podemos ter maior rendimento. Fomos administrando da forma que dava, mas tivemos melhores números e mantivemos o controlo da partida. O 2.º set foi mais apertado e o serviço fez a diferença para nós. Parabéns à equipa, que termina a semana com duas vitórias", observou o técnico Marcel Matz, ao site das águias.Já os leões foram vencer a casa do Castelo da Maia, também por 3-0 (25-19, 25-20 e 25-18). "Foi um jogo bem conseguido numa semana difícil, com atletas novos que não conhecem o ambiente e o quão difícil é jogar aqui. Temos tido uma boa evolução, mas ainda estamos no início", afirmou o técnico João Coelho, ao site dos leões.Quem também só sabe ganhar neste arranque de campeonato é o V. Guimarães, que bateu o Sp. Espinho por 3-1.Benfica 3-0 EsmorizCastelo Maia 0-3 SportingLeixões 3-0 Ac. EspinhoAla Gondomar 3-2 Ac. São MamedeSanto Tirso 3-2 CVO OeirasV. Guimarães 3-1 Sp. EspinhoVC Viana 1-3 F. Bastardo