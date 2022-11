Benfica e Sporting triunfam no campeonato

O Benfica e o Sporting tiveram uma jornada tranquila, ao vencerem este sábado Académica de São Mamede e Santo Tirso, respetivamente, ambos por 3-0.As águias, com 14 pontos de Aaro Nikula, triunfaram com os parciais de 25-17, 25-17 e 25-15.Já os leões também foram superiores, por 25-15, 25-21 e 25-15, com destaque para Gabriel Bertolini e Tiago Barth, com 9 pontos cada.