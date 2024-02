Benfica elimina FC Porto na Taça feminina

O Benfica conquistou esta tarde, na Luz, uma vitória importante, que o coloca nas meias-finais da Taça de Portugal feminina. As águias eliminaram o FC Porto por 3-1, num jogo em que o presidente do clube, Rui Costa, vibrou bastante.As águias venceram com os parciais de 25-13, 25-19, 14-25 e 25-19.Este domingo há novo Clássico feminin, mas desta vez no Dragão Arena e a contar para o campeonato nacional.Também o Sporting, que é o detentor do troféu, carimbou o apuramento, ao derrotar fora uma equipa de escalão inferior, a Associação Avense 78 por 3-0, com os parciais de 25-12, 25-14 e 28-26.