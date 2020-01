Benfica entra a ganhar em 2020

O Benfica começou 2020 como terminou 2019: a ganhar. Os campeões nacionais foram a Viana do Castelo derrotar o Volei Clube de Viana por 3-0, pelos parciais de 25-18, 25-14 e 25-15, em jogo da 15ª jornada do Campeonato Nacional.





A equipa treinada pelo brasileiro Marcel Matz mantém a invencibilidade na prova, registando agora 44 pontos, contra os 37 do Sporting, que tem dois jogos a menos. Os leões jogam com o Leixões no dia 12 de janeiro, em jogo da referida ronda, sendo que no dia 8 deslocam-se às Caldas da Rainha para defrontarem o Sp. Caldas, em encontro em atraso da 14ª jornada, o mesmo que foi interrompido no dia 20 de dezembro por alegada humidade no pavilhão.