O Benfica começou a defender da melhor maneira o título nacional na segunda fase do Campeonato, ao bater (3-0), na tarde deste sábado, a Académica de Espinho na Luz.Com os parciais de 25-19, 25-17 e 25-19, as águias voaram alto, colocando-se, desde logo, no comando da classificação, agora reduzida a oito equipas, as que irão discutir o Campeonato.