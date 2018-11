Benfica erra menos e fica perto dos 'oitavos' da Taça Challenge

O Benfica colocou-se esta quarta-feira em boa posição para atingir os oitavos de final da Taça Challenge, ao derrotar em casa os gregos do Iraklis Petosferisi, por 3-0, em jogo da primeira mão dos 16 avos.Apesar de o Benfica ter resolvido o encontro em apenas três parciais, os gregos fizeram suar e bem os encarnados, já que o triunfo nos dois últimos foi arrancado a ferros, valendo à equipa portuguesa o facto de ter errado menos do que o adversário.Com um início de jogo muito dividido, com os pontos e os erros a caírem para os dois lados, o Benfica começou a mostrar algum ascendente após a conquista do décimo ponto (10-9), altura em que tanto o bloco como o contra-ataque começaram a funcionar.O Iraklis Petosferisi, que apostou na utilização de dois líberos, consoante defendia ou atacava, deixou-se vergar, por claros 25-15.No segundo parcial, o treinador Ioannis Orfanos corrigiu os erros do primeiro - melhorou na receção, no serviço e no bloco, e ombreou os com os visitados até ao extremo, tendo claudicado apenas na ponta final (25-23).Moralizada pela aproximação aos encarnados, a equipa de Salónica entrou mais forte no terceiro set e chegou a estar a vencer por quatro pontos (14-10), graças aos erros de serviço dos comandados de Marcelo Matz.Aos poucos, o Benfica foi anulando a desvantagem, beneficiando da fraca receção dos forasteiros, e deu a volta ao marcador aos 19-18, com um ponto conquistado pela dupla Peter Wohlfahrstätter e Thiago Oliveira, com o bloco.O Iraklis Petosferisi acusou o toque e cedeu mais um ponto de seguida. Com uma 'almofada' de dois pontos, o Benfica não mais largou a vantagem para desespero dos 10 adeptos gregos, que em determinados momentos se fizeram ouvir mais que os cerca de 300 afetos ao Benfica.Thiago Oliveira, André Reis, Fabrício Lopes, Ivo Casas (líbero), Marc Honré e Tiago Violas. Jogaram ainda: Peter Wohlfahrstätter, Frederic Winters, Nuno Pinheiro e Flávio Soares 'Zelão'.Marcel Matz.Athanasios Ntinas, Charalambos Bampaloiutas (líbero), Konstantinos Prousalis, Byron Ferguson, Apostolos Armenakis e Sotirios Sotitiou. Jogaram ainda: Antonios Bourakis (líbero), Valileios Mouchlias, Stylianos Tzioumakas e Clinty Riw da Rosa.Ioannis Orfanos.Mirco Till (Alemanha) e António Benitez (Espanha).Cerca de 300 espetadores.