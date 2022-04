Benfica está a uma vitória da final do playoff

O Benfica está a uma vitória de se apurar para a final do playoff do título, depois de voltar a bater o Esmoriz. O segundo jogo desta meia-final teve lugar esta noite da Luz, com triunfo dos encarnados por 3-0, com os parciais de 25-22, 25-16 e 25-20.Tratou-se de uma vitória bem mais fácil do que aquela que o Benfica alcançou no primeiro jogo (3-1), no reduto da equipa da Barrinha.O terceiro jogo tem lugar domingo e de novo na Luz e em caso de mais um triunfo, os campeões nacionais garantem desde logo um lugar na final.A outra meia-final opõe a Fonte do Bastardo ao Sporting, decorrendo a esta hora o segundo jogo, nos Açores. A equipa da Ilha Terceira está em vantagem na eliminatória, depois de ter ganho o primeiro jogo, por 3-0, no Pavilhão João Rocha.