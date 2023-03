Benfica está a uma vitória de atingir final do playoff

O Benfica está a uma vitória de se qualificar para a final do playoff do título, podendo fazê-lo já este domingo.Esta tarde, na Luz, e com o presidente do clube, Rui Costa, nas bancadas, as águias voltaram a bater o Leixões, agora por 3-0, com os parciais de 25-13, 25-18 e 25-15, depois do 3-1 conseguido no primeiro jogo das meias-finais, em Matosinhos.Na outra meia-final, recorde-se, a eliminatória está empatada (1-1), depois de o Sporting ter ganho o primeiro jogo (3-0), no João Rocha, e a a Fonte do Bastardo o segundo (3-2), na Ilha Terceira.Os terceiros encontros das meias-finais têm lugar este domingo, e só o Benfica pode então conseguir já o apuramento para a final. Os encarnados voltam a jogar na Luz, sendo que Fonte e Sporting defrontam-se também de novo nos Açores.