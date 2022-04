Benfica está na final do playoff do título

O Benfica é o primeiro finalista do playoff do título, tendo selado o apuramento na tarde deste domingo na Luz com mais um triunfo sobre o Esmoriz, fechando a eliminatória com um saldo de três vitórias.A última foi esta tarde, com o Benfica a vencer por 3-0 com os parciais de 25-19, 25-23 e 25-20, numa partida que contou com muito público nas bancadas da Luz.Os campeões nacionais ficam agora a aguardar pelo desfecho da outra meia-final, entre Fonte do Bastardo e o Sporting, cujo terceiro jogo também é este domingo nos Açores. A eliminatória está empatada (1-1), pelo que haverá sempre um quarto jogo, seja qual for o resultado do terceiro encontro.