Benfica favorito frente ao Sporting

O Benfica-Sporting adiado da 6ª ronda do campeonato – não se realizou devido ao piso escorregadio –, cumpre-se hoje (19h00), com missão difícil para os leões, pois as águias venceram 16 dos últimos 18 dérbis e seguem ainda sem qualquer derrota na prova.





O treinador das águias, Marcel Matz, que não conta com o lesionado Marc Honoré, já tem plano: "A retrospetiva é favorável, mas o que passou fica para a história. É importante testar algumas coisas, dar oportunidade a alguns jogadores e vencer".Gersinho, técnico do Sporting, também acredita: "O Benfica é forte e tem a hegemonia do voleibol português, mas na época passada tivemos bons dérbis e vencemos na final da Taça. A agressividade no serviço será muito importante pois o rival tem grande poder de ataque".