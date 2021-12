Benfica fecha na liderança a primeira fase do Campeonato

O campeão Benfica bateu (3-0), na tarde deste sábado, o Vitória de Guimarães e garantiu o triunfo na primeira fase do Campeonato, ultrapassando a Fonte do Bastardo na classificação, com o pleno de vitórias.Com parciais de 25-13, 25-22 e 25-20, os encarnados não deram hipóteses aos vimaranenses, que, assim falham o 8.º lugar, que daria acesso à luta pelo título na próxima fase.Marcel Matz, treinador do Benfica, ficou satisfeito: "A equipa respondeu bem, mesmo com o muito desgaste das viagens."Já Lucas França, jogador dos encarnados, ficou feliz: "Apesar das muitas viagens cansativas, viémos com a missão de ganhar e, agora, não direi que somos os favoritos na próxima fase, pois temos rivais muito complicados, mas vamos lutar para ser campeões."João Santos, treinador-adjunto do Vitória, estava resignado: "Viémos com a crença na vitória, mas o Benfica demonstrou porque não perdeu nenhum jogo, criando muitas dioficuldades com o seu serviço. Não foi aqui que perdemos a hipótese de ficar entre os oito primeiros, mas antes com a derrota frente à Académica de São Mamede."