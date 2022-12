O Benfica fechou a primeira fase do campeonato nacional com um triunfo em casa por 3-0 sobre o VC Viana. As águias venceram pelos parciais de 25/17, 25/18 e 25/21.A segunda fase do campeonato nacional arranca já este sábado, sendo que as equipas vão ser divididas em dois grupos. Os oito primeiros da primeira fase integram a Série dos Primeiros, e os restantes a Série dos Últimos.