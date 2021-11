Benfica ganha dérbi feminino após reviravolta

Benfica e Sporting protagonizaram esta tarde um grande jogo de voleibol feminino, só decidido ao fim de cinco parciais.O dérbi do campeonato nacional, na Luz, acabou por ser ganho pelas águias, depois de operarem uma sensacional reviravolta.As leoas começaram muito bem, vencendo os dois primeiros parciais, por 32-30 e 25-17, respondendo depois as rivais com 25-21 e 25-20. A vitória ficou para o tira-teimas da 'negra', com o Benfica a terminar com uma confortável vantagem (15-7).O Benfica ocupa o quinto lugar no campeonato, com 23 pontos, enquanto o Sporting é terceiro com 28, com mais um jogo que as águias. Lidera a AJM/FC Porto (32), que esta jornada derrotou em Matosinhos o Leixões por 3-2, mantendo-se como a única formação só com vitórias (11). As matosinhenses são segundas na tabela (28/11).