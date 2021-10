Benfica inicia campeonato com vitória

O Benfica iniciou a defesa do título de campeão nacional com uma vitória diante do Clube K, em jogo da segunda jornada. A equipa da Luz teve de adiar a primeira jornada, diante da Académica de Espinho, devido à participação na Liga dos Campeões a semana passada.





A jogar em casa emprestada, no Clube Nacional de Ginástica, na Parede, devido à ocupação do Pavilhão n.º2 da Luz com as eleições, os encarnados venceram pelos parciais de 25-12, 25-17 e 25-10, um adversário que viajou até ao Continente com limitações no plantel devido a casos de Covid e a lesões, tendo necessidade até de recorrer a jogadores juniores.As águias voltam a jogar este domingo, agora na Luz, diante da Fonte do Bastardo na terceira jornada. Será também a oportunidade para receberem, perante os adeptos, a taça de campeão nacional referente à época passada, vinda da Casa Benfica Ilha Terceira.