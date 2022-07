Benfica inicia defesa do título nacional de voleibol frente ao Leixões

O Benfica vai iniciar a defesa do título de campeão nacional de voleibol diante do Leixões, em 08 de outubro, com o dérbi diante do Sporting a acontecer na 12.ª jornada, em dezembro, ditou hoje o sorteio.

Os 'encarnados', que em 2021/22 conquistaram também a Taça de Portugal e a Supertaça, recebem na oitava jornada o Fonte do Bastardo, vencedor da Taça FPV.

O dérbi com o eterno rival Sporting, que tem estreia marcada com o Vitória de Guimarães, está agendado para 04 de dezembro.

Na temporada 2021/22, o Benfica sagrou-se campeão nacional de seniores pela 10.ª vez, naquele que foi a terceiro consecutivo, face ao triunfo diante do Sporting, por 3-0 (25-18, 25-17 e 27-25), no terceiro jogo do 'play-off' do título da Elite.

Na vertente feminina, AJM/FC Porto, bicampeão em título, estreia-se com o Porto Volei/AV Colégio Efanor, defrontando o Sporting, vencedor da Taça FPV, na ronda três.

As 'leoas' iniciam a prova no reduto do Clube K, enquanto o Benfica visita o CS Madeira.