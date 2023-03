Benfica inicia playoff do título com vitória

O Benfica iniciou com uma vitória o playoff do título, ao derrotar, por 3-1, em Matosinhos, o Leixões, no primeiro jogo das meias-finais.As águias, campeãs nacionais, venceram pelos parciais de 25-21, 25-20, 27-29 e 25-21.O segundo jogo tem lugar dia 25 de março, desta feita na Luz, sendo que em caso de vitória, o Benfica pode no dia seguinte, 26, também em casa, garantir o apuramento para a final.A outra meia-final do playoff do título opõe a Fonte do Bastardo ao Sporting, que se defrontam ainda esta tarde igualmente no primeiro jogo de um playoff à melhor de cinco partidas.