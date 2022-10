E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Benfica joga hoje na Finlândia e sábado em Santo Tirso. Dois jogos em três dias, com viagens pelo meio, o primeiro referente à 1ª mão da terceira e última ronda de acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões, o segundo para o campeonato.

Hoje (17h30), em Sastamala, na Finlândia, as águias defrontam um adversário com quem jogaram a época passada e para a mesma competição. Em outubro de 2021, então na segunda ronda de apuramento, o Benfica levou a melhor nos dois jogos (3-0 em casa, 3-1 fora). Reencontro especial para o finlandês Aaro Nikula, que jogou no Sastamala há duas épocas, antes de chegar à Luz.

De regresso a Portugal, os encarnados deslocam-se sábado ao norte em jogo da terceira jornada do campeonato.