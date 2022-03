Benfica mantém liderança na Série dos Primeiros

O Benfica mantém a liderança da Série dos Primeiros na segunda fase do campeonato, depois de derrotar esta tarde, fora, o Castelo da Maia por 3-0, com os parciais de 25-23, 27-25 e 33-31.Como os parciais indicam, não foi fácil o triunfo dos encarnados face à equipa sétima classificada, mas o objetivo da vitória foi cumprido.A última jornada desta fase, no próximo fim-de-semana, vai definir as posições na classificação e consequentemente o escalonamento para o playoff do título, a envolver as quatro primeiras equipas, estando em perspetiva um dérbi nas meias-finais, já que o Sporting é o terceiro. A Fonte do Bastardo é a segunda, sendo que neste momento o Esmoriz ocupa o quatro lugar.