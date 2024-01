Benfica na luta pela vitória na Champions

O Benfica tem hoje uma boa oportunidade para vencer o seu primeiro jogo na Liga dos Campeões, na receção aos alemães do Berlin Volley, na 5ª jornada do Grupo C. Em terras germânicas, as águias perderam em três sets, mas deram luta, pelo que agora poderão aproveitar o fator casa para encetar recuperação que as façam sair do último lugar.

O treinador Marcel Matz manifestou-se confiante, antes do seu 50º jogo nas provas europeias (Challenge e Champions) pelo Benfica: "Temos conseguido fazer jogos equilibrados. Se convertermos as transições, podemos fazer a diferença, trazendo os sets para o nosso lado."

Já o líbero Ivo Casas adiantou: "Vamos tentar ganhar o jogo, esperamos um Berlin Volley difícil, mas nós também somos difíceis."