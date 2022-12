O Benfica não deu hipótese esta tarde ao Esmoriz, vencendo por 3-0 o jogo referente à segunda jornada da Série A da segunda fase do campeonato nacional.A equipa da Barrinha foi uma das sensações da primeira fase, tendo mesmo derrotado as águias por 3-1 no seu reduto, mas este sábado sofreu uma derrota por parciais desnivelados, nomeadamente os dois primeiros, por 25-8, 25-15 e 25-19.Com mais três pontos, os campeões nacionais reforçam a liderança na Série A, agora com 13 pontos.