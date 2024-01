Benfica não facilita e mantém-se invicto no campeonato

O Benfica mantém-se invicto no campeonato nacional, depois de vencer esta tarde na Luz o Castelo da Maia por 3-0, com os parciais de 25-17, 25-17 e 25-21, em jogo da quarta jornada da Série A do campeonato nacional.Com esta vitória, que vale três pontos, os campeões nacionais voltam à liderança da Série A, depois de o Sporting ter 'dormido' no primeiro lugar, após vencer na véspera a Fonte do Bastardo por 3-1.O Benfica soma 20 pontos, mais um que os leões, enquanto o Castelo da Maia é sétimo, com seis pontos.Recorde-se que passam ao playoff do título os quatro primeiros classificados.