Benfica não teve argumentos e perde na Rússia

O Benfica iniciou a fase de grupo da Liga dos Campeões com uma derrota em São Petersburgo, na Rússia, perdendo diante do Zenit por 3-0.Os campeões nacionais e lideres do campeonato não tiveram argumentos para contrariar o elevado ritmo de jogo, bem como a agressividade do serviço do adversário ~(sétimo no campeonato russo), que venceram pelos parciais de 25-19, 25-16 e 25-22.No terceiro parcial, as águias ainda deram réplica, discutindo o resultado até ao final e depois de terem liderado grande parte, chegando mesmo aos três pontos de vantagem (17-14). Mas depois do empate aos 18-18, os russos reentraram na luta, para fecharem aos 25-23.Na segunda jornada da Poule D, a equipa portuguesa joga na Luz, recebendo, no dia 15 de dezembro, os alemães do Berlim Recycling Volleys, que defrontam ainda hoje os sérvios do Vojvodina NS Seme.