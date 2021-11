Benfica perde com checos do Karlovarsko na 'negra'

O Benfica perdeu esta quinta-feira na Luz com os checos do Karlovarsko, por 3-2, na primeira mão da terceira e última eliminatória de acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões.





Com Rui Costa na bancada, as águias cederam por 25-16, 25-22, 22-25, 26-28 e 15-12.Foi uma grande noite europeia no Pavilhão da Luz, com os adeptos incansáveis no apoio às águias, tendo a equipa sido aplaudida e pé por todos, incluindo Rui Costa, apesar da derrota.Com este resultado, a missão dos campeões nacionais fica mais difícil na segunda mão na próxima semana na República Checa, onde têm de vencer pelo menos por 3-2 para forçar o set de desempate. Mas se ganharem por 3-0 ou 3-1, avançam desde logo para a fase de grupos.