Benfica perde Felipe Banderó por lesão

8.ª jornada Hoje VC Viana Sporting 15:00 Leixões Ala Gondomar 16:00 Esmoriz AC. Espinho 16:00 Sp. Espinho Castelo Maia 17:00 AC. S. Mamede Fonte Bastardo 17:00 Benfica Santo Tirso 17:00 CV Oeiras V. Guimarães 17:30

O Benfica não vai poder contar para as "próximas semanas" com o oposto Felipe Banderó, que já estava a ser uma das referências da equipa, após ter chegado à Luz esta época.O clube informou que o brasileiro "sofreu uma rutura parcial da fáscia plantar" no jogo com a Fonte do Bastardo. Banderó vai falhar vários jogos do campeonato, que incluem o dérbi de 2ª feira no João Rocha, e provavelmente, a estreia do Benfica na Liga dos Campeões, no dia 30.No dérbi, defrontam-se as únicas equipas invictas, sendo que o Benfica lidera com mais um jogo.