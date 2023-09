Benfica perde final da Taça Ibérica

A primeira Taça Ibérica fica em Espanha, mais concretamente no museu do CV Cuaguas, em Las Palmas, equipa que ergueu o troféu após derrotar na final o Benfica por 3-1.Num jogo entre os campeões nacionais dos dois países, a equipa espanhola, a jogar em casa, entrou melhor, vencendo os dois primeiros sets por 25-23 e 25-22, respondendo a formação portuguesa com vitória no terceiro por 25-19. No quatro parcial, o CV Guaguas não deu grandes hipóteses às águias, vencendo por 25-18.Nas meias-finais, o Benfica havia derrotado o Grupo Herce Soria, por 3-0, enquanto o Cuaguas bateu o Sporting por 3-2. Os leões terminaram em terceiro, ao vencer por 3-2 o Soria.