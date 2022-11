Benfica perde mas dá réplica em Itália

O Benfica podia ter conquistado esta noite um resultado histórico em Itália, na primeira jornada do Grupo C da Liga dos Campeões, mas acabou por ceder por 3-2 no reduto dos Civitanova, campeão transalpino e detentor de duas Ligas dos Campeões, a última das quais em 2019, ano em que também venceu o Mundial de Clubes.As águias entraram fortes e decididas, vencendo os dois primeiros sets por 25-23 e 25-22, mas depois cederam à reação dos italianos, que se impuseram nos dois parciais seguintes por 25-19 e 25-22, levando a decisão do encontro para a negra, que venceram de forma renhida por 15-13.Os campeões nacionais regressam a Portugal com um ponto, recebendo na próxima jornada, no dia 16 de novembro, os belgas do Roeselare, que só esta quinta-feira defrontam os franceses do Tours.