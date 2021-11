Benfica procura manter invencibilidade no campeonato

O Benfica desloca-se esta quarta-feira ao terreno da Académica de Espinho, num jogo em atraso da primeira jornada do campeonato, com os encarnados em busca da décima vitória em dez encontros.

Rodrigo Barroso, treinador adjunto do Benfica, elogiou e analisou o adversário que subiu este ano à primeira divisão. "Fez recentemente um excelente jogo com o Esmoriz, uma equipa que também defrontámos e com quem tivemos algumas dificuldades. É um adversário que se caracteriza por um jogo rápido, e nós teremos de estar coesos do ponto de vista defensivo". Reiterou em declarações à BTV.

As águias já jogaram sete vezes neste mês e ainda têm quatro encontros por disputar (AA Espinho, Leixões, Caldas e Zenit) até final de novembro. Os encarnados têm jogado várias vezes num espaço de três dias e, segundo Rodrigo Barroso, toda a estrutura do voleibol tem-se preparado bem para que não haja problemas físicos nos atletas: "Por estarmos na fase de grupos da Liga dos Campeões, esperemos que essa gestão ao nível de jornadas duplas seja possível na 2.ª fase do Campeonato. É um calendário apertado e a estrutura está a tomar as devidas diligências para tentar amenizar o melhor possível a sobrecarga de jogos".

O jogo realiza-se esta quarta-feira, a partir das 21 horas, em Espinho.

[Autor: Bernardo Carneiro]