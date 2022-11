Benfica procura primeira vitória na Champions

Depois de dois jogos em que perdeu (2-3) pela diferença mínima, o Benfica procura superar hoje (20h00, na Luz) os franceses do Tour, com o objetivo de alcançar a primeira vitória no Grupo C da Champions, em jogo da 3ª ronda. O treinador das águias, Marcel Matz, confia: "Temos de estar muito bem e de nos testar para sabermos os nossos limites. É em casa, temos os adeptos connosco e vamos tentar de tudo para conseguir a vitória."

O técnico não espera facilidades: "Será um grande desafio para nós. Vai ser um jogo muito duro contra o Tours, está à nossa frente por um ponto na série e também quer ganhar."

Marcel Matz diz que conhece bem o Tours e que o Benfica tem o duelo preparado: "É uma equipa conhecida, para mim mais ainda. Já trabalhei com alguns jogadores e com o treinador. São muito versáteis, trabalham com velocidade, têm um jogo rápido e com boas variações."