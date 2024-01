O Benfica encerra hoje a participação na Liga dos Campeões, com a receção aos turcos dos Halkbank Ankara. Sem qualquer vitória no Grupo C, as águias querem desfecho diferente no adeus à prova. "O nosso objetivo é tentar vencer um jogo. Começou assim e continua a ser assim. Sabíamos das dificuldades do grupo aquando do sorteio", disse Marcel Matz, à BTV.