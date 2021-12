O Benfica inicia hoje a segunda fase do campeonato nacional frente à Académica de Espinho na Luz. Os encarnados terminaram a primeira fase em primeiro lugar, completando um pleno de treze vitórias. Marcel Matz, treinador do Benfica, deu o mote: "Temos de entrar no nosso máximo para começar a segunda fase com uma vitória em casa. Tivemos uma rotina pesada durante dois meses, e começa agora um ciclo de quatro jogos em oito dias".