Benfica quer conseguir em casa o que escapou em Itália

O Benfica recebe hoje (20h00) o Civitanova, terceiros no campeonato italiano, um dos mais competitivos do Mundo, na 5ª jornada do Grupo C da Liga dos Campeões. As águias vão com sede ao pote, depois de quase terem surpreendido na 1ª ronda, fora, com derrota por 3-2, sendo que estiverem a vencer por 2-0.

“Lá dentro vamos dar tudo e a nossa motivação é muito alta. Se tivermos um dia bom e fizermos um bom jogo, é possível perturbá-los”, destacou o central austríaco Peter Wohlfahrtstätter, que cumpre a 5ª época na Luz, que pede o apoio dos adeptos, até pela qualidade do adversário.

“Equipas destas não vêm a Portugal muitas vezes. Deve ser um fator extra para que os adeptos nos venham apoiar. Será um desafio com jogadores do mais alto nível mundial e estamos cá para competir com eles”.

Já o técnico das águias dá a receira para a equipa chegar à primeira vitória no grupo. “Precisamos de colocar um ritmo forte no serviço. Não podemos errar nesta partida. Temos de formar uma equipa com um potencial alto nesse momento do jogo”, explicou Marcel Matz.

Duelo luso na Challenge

Entretanto, amanhã defrontam-se nos Açores Fonte do Bastardo e Sporting na primeira mão dos quartos de final da Challenge Cup, sendo que a segunda, no João Rocha, é no dia 25.