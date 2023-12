Benfica quer contrariar favoritismo do Piacenza: «Vamos ter de encontrar boas soluções»

O Benfica inicia hoje (19h30) a segunda volta do Grupo C da Liga dos Campeões com uma visita a Itália, à procura da desforra frente ao Piacenza, que venceu na Luz, por 3-1. As expectativas do tetracampeão nacional na competição não são as mais animadoras, pois as bolsas das apostas recaem todas a favor dos transalpinos, como reconhece o treinador das águias Marcel Matz: “A jogar em casa, vai assumir o favoritismo, pelo que vai ser um jogo muito difícil, perante um adversário com muita qualidade e habituado a alta intensidade”, considerou o técnico em aos canais do clube.

Matz delineou a componente tática para contrariar o poderio do Piacenza: “Vamos ter de encontrar boas soluções, assim como um bloqueio duplo e triplo, principalmente quando a receção não for boa. Vamos tentar ter um aproveitamento melhor do que na Turquia.”

O Benfica perdeu (0-3), em Ancara (Turquia), na última jornada frente ao líder Halkbank, estando à procura do primeiro triunfo.