Benfica quer manter série em Espinho

O campeão Benfica visita hoje a Académica de Espinho na 11ª jornada da 2ª fase do campeonato, antes de no domingo defrontar o V. Guimarães nos quartos de final da Taça de Portugal. Peter Wohlfahrtstätter quer manter a invencibilidade das águias nesta fase da competição, corrigindo as duas derrotas na fase inicial. "Temos de estar focados. No início da época, a Fonte do Bastardo teve alguma vantagem, porque não sabíamos como jogavam, nem conhecíamos os novos jogadores. Depois estabilizámos a equipa e se continuarmos assim será um bom ano para nós", salientou o central benfiquista, em declarações ao site do clube.