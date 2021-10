Benfica recebe Sastamala

O Benfica inicia hoje o segundo round de acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões, recebendo em casa (20h00) os finlandeses do VaLePa Sastamala, formação que as águias estudaram bem, até porque no plantel têm um jogador, o finlandês Aaro Nikula, que chegou à luz proveniente do adversário.

“É uma equipa mais difícil que o Bigbank Tartu [adversário que eliminaram na 1ª ronda], é mais experiente, à medida que a competição vai avançado as coisas vão ficando mais complicadas, é normal”, constatou ao site do Benfica o técnico Marcel Matz.

A segunda mão tem lugar no dia 27, na Finlândia. “O objetivo é ganhar os dois jogos, por isso é indiferente [jogar primeiro em casa ou fora]. Vamos jogar com os nossos adeptos, de certeza que vão apoiar-nos”, destacou por sua vez o atacante André Lopes.