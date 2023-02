Benfica recebe V. Guimarães na Taça de Portugal

O Benfica, vencedor da última Taça de Portugal de voleibol e líder destacado do campeonato, vai receber o V. Guimarães, nos quartos de final da presente edição, ditou o sorteio esta quarta-feira realizado em Lisboa.

Quanto ao Fonte do Bastardo, finalista derrotado em 2022, será anfitriã do VC Viana, numa ronda marcada para 19 de fevereiro.

O quadro de jogos ficou completo com os embates Castêlo da Maia-São Mamede e Sporting-Ala de Nun'Álvares.

A final a quatro será disputada nos dias 11 e 12 de Março, no Centro Cultural de Viana do Castelo, Cidade Europeia do Desporto 2023, a exemplo do que sucedeu em 2022.

O sorteio dos 'quartos' da Taça de Portugal feminina também aconteceu hoje, ainda com jogos da ronda anterior por disputar, incluindo a eliminatória entre o detentor do troféu, Leixões, e o Clube Kairós.

Também por jogar está o AJM/FC Porto-Benfica, com o vencedor deste jogo a receber o Vitória de Guimarães.

O Castêlo da Maia recebe o Sporting e o vencedor do Leixões-Clube Kairós será anfitrião do Porto Volei 2014.

O quadro fica completo com o Esmoriz-Vilacondense.

Os jogos dos 'quartos' estão agendados para 18 de fevereiro e a 'final a quatro' em 10 e 11 de março, no mesmo palco da competição masculina.