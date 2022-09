Benfica renova com capitã Thaynara Nunes

O Benfica anunciou esta segunda-feira ter renovado o vínculo contratual da capitã de equipa feminina de voleibol, Thaynara Nunes. A jogadora brasileira, de 25 anos, mostrou-se feliz por continuar de águia ao peito."É com bastante alegria que continuo mais um ano ao serviço do Benfica, um clube do qual gosto muito e com o qual me identifico bastante. Sinto-me feliz por ter renovado por mais uma época. O Benfica tem investido no voleibol feminino, temos novas contratações que o treinador [Nuno Brites] entendeu serem necessárias e procuraremos alcançar uma classificação melhor e títulos, que é o que o Benfica merece", referiu em declarações à BTV.Thaynara, zona 4, chegou à Luz em 2020 proveniente do Clube K.