Benfica renova com Rapha

O voleibolista Rapha renovou contrato com o Benfica, clube no qual vai cumprir a sexta época, sendo que cinco de forma consecutiva, informou esta segunda-feira o clube."Sinto o Benfica como a minha casa, é um clube que levo no meu coração. Estou feliz, mais uma vez, contente por conseguir dar o meu máximo para levar o Benfica ao topo do voleibol", sublinhou o voleibolista, de 38 anos, em declarações à BTV."Este grupo não é um grupo de trabalho, mas uma família de trabalho. Conseguimos respeitar-nos como jogadores e pessoas, levamos isso no dia a dia. Vamos construindo essa relação. Damos o nosso máximo, cobramos da melhor forma possível para conseguirmos resultados", acrescentou.