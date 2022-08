Benfica renova contrato com Alice Clemente

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Alice Clemente, zona 4 da equipa feminina de voleibol, renovou contrato com o Benfica, anunciou esta quarta-feira, o clube da Luz."Foi o meu primeiro ano no Benfica e senti, desde o ínicio, uma grande diferença. Entrar neste grande clube é algo extraorinário e desde o primeiro dia, senti uma grande evolução desde os nossos treinos aos jogos... Foi sempre uma evolução gradual. Até à fase em que ficámos nas quatro primeiras [classificadas] foi sempre excecional, trabalhámos muito", destacou a atleta de 19 anos, em declarações à BTV.Alice Clemente, que chegou aos encarnados na época passada, proveniente do Centro Desportivo de Fátima, tem os objetivos bem definidos para esta temporada e promete que a equipa já se conhece muito bem e "vai conseguir fazer um bom trabalho para atingir uma boa classificação". A voleibolista salientou a importância de sentir o apoio dos adeptos nos jogos da equipa e deixou claro que "o apoio dos benfiquistas é o mais importante nos nossos jogos".