Benfica segue para a terceira pré-eliminatória na Champions

O Benfica segue para a terceira e última ronda de qualificação para a fase de grupos da Liga dos Campeões, depois de derrotar esta noite, na Luz, os holandeses do Dynamo Apeldoorn, agora por 3-0, com os parciais de 31-29, 25-16 e 25-21.As águias até só precisavam de vencer dois sets (podiam por isso perder por 3-2), depois do 3-1 conseguido na primeira mão. Mas apesar de o primeiro parcial da segunda mão ter sido bastante equilibrado, os comandados de Marcel Matz fizeram valer os seus argumentos, vencendo pela margem máxima.Na terceira ronda de qualificação o Benfica vai defrontar o vencedor da eliminatória entre o Ford Levoranta Sastamala (Finlândia) e o SK Zadruga AICH/DOB (Áustria), a decidir esta quinta-feira.