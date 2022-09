Benfica 'segura' Arthur Puron

Arthur Puron renovou, esta quarta-feira, contrato com o Benfica, conforme anunciou o clube no site oficial. O central confessa estar radiante e que sente que foi "acolhido como um filho"."Para mim, é muito importante estar num clube com a grandeza do Benfica, nesta fase tão inicial da minha carreira. No Brasil, quando se pensa em Portugal, só se pensa no Benfica. É um clube que me acolheu muito bem desde que cheguei e sinto-me em casa. Os adeptos são maravilhosos. Sinto-me acolhido como um filho", explicou o central, em declarações à BTV."Isto é mais que eu imaginei. O campeonato é incrível, e ser campeão aqui, em casa, com o pavilhão lotado, foi uma experiência surreal", revelou Arthur Puron.A época oficial de voleibol ainda não começou, mas o voleibolista estabelece uma fórmula para mais conquistas. "Não nos vamos acomodar, não existe zona de conforto porque procuramos sempre evoluir. Vamos lutar para conquistar de novo o Campeonato", vincou.O atleta chegou ao Benfica em dezembro de 2021 para fazer parte dos sub-21 do voleibol encarnado. Agora faz parte da equipa liderada por Marcel Matz e já ajudou na conquista do tricampeonato nacional.