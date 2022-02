Benfica sem medo do Zenit: «Temos grande vontade de ganhar»

O Benfica defronta esta terça-feira o Zenit, na 5.ª jornada do Grupo D da Liga dos Campeões, num encontro complicado para as águias, que procuram surpreender na Luz uma das equipas mais fortes em competição."O Zenit é uma equipa muito forte mas não retira a vontade do Benfica em ganhar. É um jogo difícil, o adversário joga numa Liga muito forte e é uma formação equilibrada, tal como nós. O Zenit vem com a necessidade de conseguir um resultado positivo para conseguir a qualificação, depois do jogo complicado que teve em casa com o Vojvodina. Queremos jogar bem, mas teremos de estar no nosso limite para equilibrar o jogo", anteviu o técnico Marcel Matz, à BTV."Estamos numa sequência muito forte, trabalhamos com equilíbrio, tentamos recuperar, dormir bem, descansar bem, mas sabemos da nossa rotina forte. Temos um grupo equilibrado, temos apenas 13 jogadores neste momento. Não é desculpa, gostamos de jogar. Temos grande vontade de ganhar. É um grande jogo para os adeptos avaliarem, nós queremos ganhar. Trabalhamos para isso, vamos lutar sempre, independentemente do adversário que vamos defrontar", prosseguiu."Estamos na Liga dos Campeões, defrontámos o Berlin, que está muito bem nesta época, vem o Zenit, depois o Vojvodina, este um pouco mais dentro da nossa realidade. O jogo com o Zenit é sensacional para quem vier ver, é um jogo frente a uma equipa com jogadores sensacionais, medalhados em Jogos Olímpicos. Quem gosta da modalidade vai poder ver jogadores que são fisicamente bons e jogam bem", sublinhou o técnico do Benfica.O encontro disputa-se esta terça-feira na Luz, às 20h00.