Benfica sofre pesada derrota nos Açores

Acontece poucas vezes em provas nacionais, mas de vez em quando o Benfica conhece o sabor da derrota no voleibol. Foi o que aconteceu esta tarde, com as águias a sofrerem pesada derrota, por 3-0, no reduto da Fonte do Bastardo.As duas equipas chegavam ao jogo da quinta jornada da Série dos Primeiros só com vitórias e empatadas em pontos (11), pelo que a liderança estava em jogo na Ilha Terceira. E a equipa da casa desde o início não deu grandes hipóteses aos campeões nacionais, com exceção do início do primeiro set, que o Benfica chegou a liderar.A Fonte do Bastardo venceu pelos parciais de 25-23, 25-23 e 25-18 , passando agora a liderar a Série dos Primeiros com 14 pontos, mais três que o Benfica. Esta fase do campeonato nacional apura os quatro primeiros para os playoffs do título.Esta derrota foi também a primeira do Benfica no campeonato nacional da presente temporada, sendo que na próxima jornada recebe o Sporting, num dérbi que proporcionará o regresso às vitórias de uma das equipas, já que os leões também perderam (3-0) nesta jornada diante do Leixões.